Waze est devenu incontournable pour beaucoup d'usagers des routes, qui apprécient sa réactivité et son principe communautaire... Mais que savez-vous vraiment de ce GPS gratuit?

1- UN DÉÇU DE GOOGLE... AVALÉ PAR GOOGLE!

Vous pensiez que Waze est une petite start-up "à la cool"? Faux! Cette application est déjà un géant: elle a été rachetée par Google en 2013 pour près d'un milliard de dollars. Une consécration pour un de ses co-fondateurs, qui a créé Waze en Israël en 2006 car il était déçu des GPS de l'époque, qui manquaient de précision et d'infos "fraîches"...

Son originalité? Fonder un GPS communautaire, où chaque utilisateur pourrait apporter sa pierre à l'édifice. Tout est dans le nom: Waze est un jeu de mot anglais basé sur sur le mot "ways", qui peut prendre différents sens -chemins, voies, façons de faire- selon le contexte. Bref, Waze se fait fort de vous indiquer les différentes alternatives pour atteindre une destination. Elle y parvient grâce à deux choses: la géolocalisation des utilisateurs qui permet à Waze d'adapter en temps réel ses trajets en fonction de l'état du trafic, et sa communauté de "wazers" invitée à signaler les accidents, bouchons, radars, déviations...

Et ça marche! Près de 120 millions d'utilisateurs utilisent déjà Waze dans le monde. La France est le troisième utilisateur de l'application, après les États-Unis et le Brésil. D'autres pays, comme l'Allemagne, sont plus frileux. Au Luxembourg aussi, on croise de plus en plus de "wazers". D'ailleurs, si vous connaissez des raccourcis, cela va devenir compliqué de les garder pour vous...

2-LES DIFFERENTES CATÉGORIES DE "WAZER"



La richesse de Waze, c'est cette communauté de bénévoles. Les concepteurs ont eu l'intelligence de créer des catégories, afin de personnaliser l'expérience et de récompenser les plus actifs. On croise par exemple:

Les débutants , reconnaissables à la tétine sur leur avatar...

, reconnaissables à la tétine sur leur avatar... Les wazers gradés : les 1% les plus actifs de leur pays voient leur avatar coiffés d'une couronne. Car plus vous utilisez Waze, plus vous cumulez des points qui vous font grimper dans le classement.

: les 1% les plus actifs de leur pays voient leur avatar coiffés d'une couronne. Car plus vous utilisez Waze, plus vous cumulez des points qui vous font grimper dans le classement. Les traducteurs : certains wazers décident de traduire bénévolement les messages de l'application... D'ailleurs, chers compatriotes, il serait d'ailleurs temps de s'y mettre car la langue luxembourgeoise n'est toujours pas proposée par l'application!

: certains wazers décident de traduire bénévolement les messages de l'application... D'ailleurs, chers compatriotes, il serait d'ailleurs temps de s'y mettre car la n'est toujours pas proposée par l'application! Les éditeurs de carte: ces wazers dessinent les axes routiers, notifient les modifications d'itinéraires, les travaux, les nouvelles limitations de vitesse... Ils sont si importants qu'aucun salarié de Waze ne touche aux cartes: seuls les wazers les plus actifs peuvent déverrouiller ou modifier les grands axes comme les autoroutes.

3- COMMENT MARCHE LA PUB?

Et le plus beau dans tout ça, c'est que cette armée de petits smartphones travaille bénévolement!

Waze est un GPS gratuit qui fonctionne avec des millions de bénévoles. C'est quoi l'astuce, alors? Vous connaissez la chanson: "quand c'est gratuit, c'est vous le produit"!

Les juteuses données des "wazers" (préférences de trajets, durée, habitudes, vos destinations de vacances, vos restaurants...) valent de l'or, que l'application monétise en vendant de l'espace publicitaire.

Waze suggère donc des commerces à proximité de vous, commerces qui devront évidemment mettre la main au portefeuille pour apparaître en haut de la liste. Avec son algorithme qui sait tout de vous, Waze devient vite le petit chouchou des annonceurs, pour qui la publicité ciblée est le Saint-Graal...

4-UNE MALÉDICTION POUR CERTAINES COMMUNES!

Là où Waze est fort, c'est qu'il joue en quelque sorte à la police, en répartissant le trafic de façon homogène. Par exemple, imaginons qu'un accident survienne sur une autoroute. Si Waze envoie tout le monde sur la petite route voisine, celle-ci va aussi se bloquer. L'algorithme répartit donc ses usagers sur plusieurs trajets, testant en temps réel les meilleurs raccourcis. L'algorithme tente de personnaliser au maximum le GPS: si vous conduisez lentement, que vous n'aimez pas les autoroutes, l'algorithme s'en souviendra et en tiendra compte.

Problème: en jouant à l'aiguilleur du trafic, Waze est devenu une malédiction pour certaines communes! Des petites bourgades tranquilles sont ainsi devenues des voies de délestage pour les grands axes. La petite commune de Lieusaint, en Seine-et-Marne, a ainsi la malchance de se situer à côté de la fameuse "Francilienne", axe majeur et saturé. À cause de Waze, Lieusaint voit se former des files de voitures aux heures de pointe, et les riverains sont excédés. La commune de 13.000 habitants a passé une rue en sens unique, installé des feux tricolores... sans grand succès.

Waze botterait en touche face à ce sujet sensible. Les "wazers", eux, sont de plus en plus impliqués dans les "relations publiques" avec les territoires, certains anticipant les évènements tels que des festivals, des marathons en collaborant avec les pouvoirs publics...

5-COMMENT PERSONNALISER WAZE?

PLANIFIER SES TRAJETS

(Mon outil préféré) Vous partez en vacances demain et vous voulez savoir à quelle heure partir de chez vous pour arriver à l'heure à l'aéroport? Waze peut estimer le temps nécessaire. Tapez la destination dans le moteur de recherche, puis cliquez sur "trouvez le meilleur moment pour partir". Vous trouverez alors les estimations du temps de trajet selon le moment de la journée. Et généralement, c'est fiable. Évidemment, il ne peut prévoir les aléas tels qu'un accident, donc prévoyez de la marge.

ÉVITER LES EXCÈS DE VITESSE

En plus d'afficher la vitesse à laquelle vous roulez, Waze peut vous avertir en cas de dépassement de la vitesse autorisée, selon vos préférence. Vous pouvez choisir un avertissement sonore lors d’un dépassement de 5, 10, ou 15 %, ou encore de 5, 10, ou 15 km/h de la vitesse autorisée.( Paramètres>Compteur de vitesse>Quand afficher).

PERSONNALISER LA VOIX

Waze vous offre la possibilité de changer la voix avec des options plutôt amusantes (Paramètres >Son et voix), et même d'enregistrer vos propres voix (Paramètres > Son et voix > Enregistrer ma voix).

Si vous avez d'autres astuces, partagez-les en commentaires!