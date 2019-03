D'Lëtzebuerger Residente stinn der europäescher Unioun positiv géintiwwer - ënner anerem dat geet aus dem neisten Eurobarometer ervir.

Dee gouf e Mëttwoch der Press presentéiert. De Logement bleift an den Ae vun de Befrote weider de gréisste Problem am Land, wärend op EU-Niveau d'Immigratioun an de Klimawandel dominéieren. Eng kloer global Onzefriddenheet erkennt ee bei de Fransousen an d'Briten, déi iwwerraschen.

AUDIO: Eurobarometer/Reportage Claudia Kollwelter

An dat haaptsächlech an der Fro vum Rôle vun der Immigratioun, wou 79% vun de Britten d'Accord mat der Ausso waren, datt d'Immigratioun hirem Land eppes bréngt. Den Tommy Klein vun TNS Ilres erkläert: "D'Britte sinn do souguer virun eis. De Moment stelle se d'Immigratioun an d'Politik, déi et ze applizéiere gëtt a Fro, mee wou d'Populatioun wéi et schéngt an der Moyenne e bësse méi positiv agestallt ass, wéi dat wat vläicht medial bei eis eriwwerkënnt."

Manner onerwaart ass dogéint d'Onzefriddenheet, déi sech vu Säite vun de Fransousen am Eurobarometer ausdréckt. Dat souwuel, wat Froen zum eegene Land betreffen, wéi och zu der EU. Do gëtt et e klore Lien.

"An der europäescher Unioun gi verschidde Politiken imposéiert, anerer ginn zesummegemaach. Wann et also am Land selwer net funktionéiert, an do waren an de leschte Méint jo e puer Problemer a Frankräich, wou d'Leit net zefridde waren, dann iwwerdréit een dat Gefill dacks op d'Europäesch Unioun. Et seet ee sech dann: et geet zu Bréissel falsch an et geet bei eis falsch!"

D'Lëtzebuerger Residente stinn der EU mat 56% weider positiv géintiwwer. Den Tommy Klein erkläert sech dat haaptsächlech duerch d'Virdeeler, déi d'europäesch Unioun dem Land an de Leit bréngen.

"Bei enger spezifescher Fro geet et drëm: Wat representéiert d'EU fir eis. An do ass wierklech déi Fräiheet, kënnen hin an hier ze fueren, ze schaffen, iwwerall kënnen ze studéieren zum Beispill, dat si Virdeeler déi zu Lëtzebuerg gelieft ginn. Dat ass Deel vun eisem Alldag. An dofir gesi mir och éischter d'Virdeeler, déi d'EU eis bréngt a sinn dofir och tendenziell méi positiv agestallt wéi dat zum Beispill an de Länner ronderëm de Fall ass."

Zu Lëtzebuerg hunn iwwregens 501 Persoune beim Sondage matgemaach.