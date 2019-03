Hëllefsorganisatioun Oxfam huet d'EU virdru gewarnt, 9 vun de schlëmmste Steieroase weltwäit ee sougenannte Fräibréif z'accordéieren.

D'EU-Finanzminister kéinte bei hirer Renconter déi nächst Woch ënner Ëmstänn decidéieren, d'Bahamas, Bermuda, d'British Virgin Islands, d'Kaimaninselen, Guernsey, Hongkong, d'Isle of Man, Jersey a Panama an Zukunft net méi als Steieroasen ze consideréieren, sou d'Kritik vun Oxfam. D'Organisatioun weist drop hin, dass verschidde vun dëse Steieroasen an de leschte Joren an déi gréisste Skandaler verwéckelt waren.

D'EU misst hir Strategie änneren, sou géif dee ganze Prozess eng Farce ginn, sou Oxfam. No Revelatiounen iwwer Praktike vu Steierflucht an -Hannerzéiung, déi wäit verbreet waren, hat d'EU Enn 2017 eng Schwaarz Lëscht opgestallt. Donieft gouf et och eng Gro Lëscht fir Länner an Territoiren, déi ënner strenger Kontroll stinn.

Oxfam hätt analyséiert, heescht et am Rapport, ob d'Verspriechen a Reforme vun de Länner op der groer Lëscht d'Critère vun der EU erfëllen, fir kënne gestrach oder awer op déi schwaarz Lëscht gesat ze ginn. D'Hëllefsorganisatioun hält fest, dass d'EU Länner Irland, Lëtzebuerg, Malta an Zypern als Steieroasen consideréiert misste ginn, wann d'EU hir eege Kritären opstellt. Et gëtt donieft kritiséiert, dass d'Lëscht politesch beaflosst wier. Sou géife Steieroasen, wéi d'Schwäiz oder bestëmmten amerikanesch Bundesstaaten dovu verschount bleiwen op déi Schwaarz Lëscht ze kommen, ouni dass konkret Grënn géife genannt ginn. Et ass d'Fuerderung un d'EU déi Schwaarz Lëscht ze verschäerfen.