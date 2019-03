Si stinn elo och bei der CSV. Déi Chrëschtlech Sozial hunn e Samschdeg de Mueren zu Hesper hir Kandidatelëscht fir d'Europawalen am Mee presentéiert.

D'Spëtzt vun der Lëscht féieren den aktuellen Europadeputéierte Christophe Hansen an d'Stater Schäffen Isabel Wiseler-Lima un.

Et sti weider op der Lëscht de Schäffen vun der Gemeng Mäerzeg Stefano d'Agostino, de Buergermeeschter vu Rouspert Romain Osweiler, d'Liane Felten, si sëtzt am Maacher Gemengerot an d'Martine Kemp, déi ënnert anerem an der Jugendkommissioun an der Diddelenger Gemeng matwierkt an déi vun der CSJ nominéiert gouf.

103 stëmmberechtegt Membere vum Nationalrot hu gewielt, dovu gouf et 94 Jo- an 9 Neestëmmen.

Zur Erënnerung

2014 hat CSV 37,65% mat 3 Sëtz

2009 31,32% fir och 3 Sëtz

Mat Exceptioun vun 1994 (2 Sëtz), hat CSV zanter 1979 ëmmer 3 Setz.