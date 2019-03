Dat si ronn fënnef Prozent méi wéi dat Joer virdrun an sou vill wéi nach ni.

Wéi d'Patentamt zu München bekannt ginn huet, koum bal d'Halschent vun den Umeldungen aus europäesche Länner. Wéi et vum Direkter vun der Administratioun heescht, géif des Hausse bedeiten, dass Erfinder an Entreprisen Europa als en attraktiven a wichtegen Technologiemaart consideréieren.

Ronn ee Véierel, an domat déi meescht Umeldungen koumen aus den USA, 5% aus China. Bei den Entreprisen huet den Technologiekonzern Siemens déi chineseschen Telekommunikatiounsentreprise Huawei op der éischter Plaz ofgeléist. Knapp 2.500 Patenter huet Siemens fir den europäesche Marché ugemellt, sou vill wéi keng aner Entreprise. Weltwäit waren et der Entreprise no knapp 4.000. Déi meescht Inventiounen goufen an der Medezin-Technik ugemellt, et waren dat bal 14.000. Hannendru kommen déi Digital Kommunikatioun an d'Computertechnik.