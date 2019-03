D'Belsch an Holland haten am Conseil vun den Ëmweltministeren d'Propos gemaach, fir Flich ze taxéieren.

Ënner anerem war rieds iwwer eng Tax um Kerosin oder um Ticket. D'Zil wier et, fir Zäregasen ze reduzéieren.

Vum Prinzip hier géif Lëtzebuerg d'Initiativ ënnerstëtzen, äntweren de Finanzminister Pierre Gramegna an d'Ëmweltministesch Carole Dieschbourg op parlamentaresch Froe vum LSAP-Deputéierte Mars Di Bartolomeo a vum ADR-Deputéierte Fernand Kartheiser.

PDF: Äntwert op parlamentaresch Fro

Et wier awer ze fréi, fir sech definitiv ze positionéieren.

Sou eng Initiativ géif och just Sënn maachen, wann et Léisungen op EU-Niveau gëtt, heescht et vun de Ministeren.