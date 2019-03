Nodeems et en Dënschdeg keng Majoritéit fir deen neien Deal gouf, gouf et e Mëttwoch den Owend och keng Majoritéit fir e Brexit ouni Ofkommes.

En Donneschdeg soll dat britescht Parlament elo driwwer ofstëmmen, ob d'Regierung ufroe soll, fir de Brexit ze verréckelen.

Déi Fro ass elo néideg, well et am britesche Parlament weder eng Majoritéit fir de liicht iwwerschafften Deal gouf, nach eng fir en Austrëtt aus der EU ouni Deal, also e sougenannten haarde Brexit oder en No-Deal-Brexit.

Dat britescht Parlament hat en Dënschdeg mat 391 zu 242 Stëmmen jo och den nogebesserte Brexit-Accord refuséiert.

E Mëttwoch den Owend gouf et dunn eng hauchdënn Decisioun: 308 Stëmme ware fir an 312 Stëmme géint en EU-Austrëtt ouni Accord. Also just 4 Stëmmen Ënnerscheed, déi zu Gonschte fir e Brexit mat Deal, also géint en No Deal, entscheet hunn ...

Am Europaparlament hate sech e Mëttwoch vill Deputéiert driwwer opgereegt, dass ee vu London ëmmer nëmmen héiert, wat d'Parlament net wëll, mä net, wat et dann eigentlech gären hätt. D'Fraktiounscheffe vun de Chrëschtdemokraten an de Sozialdemokraten hunn derfir plädéiert gehat, dass London een zweete Brexit-Referendum organiséiert.