En Tory-Deputéierte mengt, dass dat britescht Parlament de Brexit-Deal awer nach unhuele kéint.

E briteschen Tory-Deputéierte behaapt, et wier méiglech, dass dat britescht Parlament am drëtten Ulaf den Traité vum Brexit mat der Europäescher Unioun awer nach unhëlt. Dofir bréicht ee just e bësse Beweegung beim "Backstop" vu Bréissel, esou de Greg Hands vun de Konservativen en Donneschden am Deutschlandfunk. Hie seet, dass dat britescht Parlament dofir stëmme kéint, wa Bréissel nach e bësse géing ofgi bei der ganzer Saach. Bis elo hätt den Accord vum Austrëtt vill ze vill Virdeeler fir Bréissel.

Scho Mëtt Januar gouf de Brexit-Deal am Parlament refuséiert. Dat nämmlecht ass och um Dënschden Owend geschitt, wou déi Deputéiert mat enger grousser Majoritéit géint den Deal gestëmmt hunn an dat obwuel et ëmmer méi Zousoe vun der EU ginn.

Mam sougenannte "Backstop" solle Grenzkontrollen tëscht dem EU-Land Irland an der britescher Provënz Nordirland verhënnert ginn. Brexit-Hardliner an England fäerten nämlech, esou laangfristeg un d'EU gebonnen ze bleiwen.

De Greg Hands seet, et wier ondemokratesch, dass all Land d'EU verloossen dierf, awer net de Backstop.

En Donneschdeg stëmmt dat britescht Parlament iwwer eng Verlängerung vun der Frist vum Brexit of, déi bis elo fir den 29. Mäerz geplangt war. D'Regierung wëll iwwregens och eng drëtt Ofstëmmung am Parlament iwwert den Austrëttsofkommes vum Theresa May aféieren.