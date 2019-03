Een No-Deal Brexit huet een e Mëttwoch am Vott ausgeschloss, en Donneschdeg geet Diskussioun zu Westminster weider.

Um 8 Auer en Donneschdeg den Owend eiser Zäit wëll een decidéiert ob eng Verlängerung ugefrot gëtt oder ob een et sech awer vläicht nach eng Kéier anescht iwwerleet.

D'Theresa May huet e Mëttwoch alt nees eng Defaite kasséiert, déi 2. Defaite an 2 Deeg. Hir Autoritéit am House of Commons zu London, wann net ganz verschwonnen, ass ellen ugekraazt.

Decisioun géint en No-Deal Brexit koum e Mëttwoch iwwerraschend. Dat beweist de knappen Ecart vu 4 Stëmmen am éischte Vott. Iwwerraschend och wëll d'Konservatives vum Gouvernement ënnert dem May gefrot goufe fir den No-Deal ze stëmme fir staatlech Kontroll iwwert de Brexit Prozess ze behalen. Dës Taktik goung an d'Box. De Partei interne Support hëlt of. D'Aarbecht- a Pensiounsministesch huet kuerz nom Vott demissionéiert.

Ma mat der Kris kennt och d'Opportunitéit. Déi britesch MPs kréie virum Vott, den Owend um 8 Auer eiser Zäit, en neie Choix proposéiert. Zeréck op den Deal, mat der Méiglechkeet en Delai unzefroe bis den 30 Juni fir déi néideg Legislatiounen duerch d'Parlament ze kréien. Oder et wielt fir en Verréckele vum Brexit unzefroen. Keng Chance seet de Michel Barnier, Chef Negociateur fir d'EU.

De Prime Minister fänkt en aneren Dag un ouni ze wësse wei en kéint ausgoen. Chaos och weider an de Commons déi probéieren hiren eegenen Agenda duerchzeboxen: nei Solutiounen, néie Referendum, alles Optiounen déi weder d'Parlament, nach de Public prett si fir ze akzeptéieren.

Ma souguer wann dëse Rapp a Klapp eventuell zu Uerdnung soll féieren an et sollt zu engem rouegen Depart vun der Europäescher Unioun kommen, stëllt sech eng aner Fro. Kann dat aktuellt Gouvernement weider existéiere mat de selwechte Personnagen? Den Owend weess een vläicht eppes méi.

De Brexit ze verréckelen ass nëmme méiglech, wann déi britesch Regierung dat gutt argumentéiere kann.

Esou kann een d'Lëtzebuerger Positioun resuméieren.

Et muss e Grond ginn, wa mer eng nei Frist solle fixéieren, sot de Premier Xavier Bettel vis-à-vis vun der Noriichtenagence DPA.

Dat einfachst wier a sengen Aen, wann d'Britten en neie Referendum géifen organiséieren oder den Artikel 50 géifen zeréckzéien.



Wann et just ëm Zäit geet, ënnersträicht de Lëtzebuerger Regierungschef, da gëtt et keen Accord. Hie weist anengems drop hin, datt eng Verlängerung iwwert den 29te Mäerz eraus just unanime vun de 27 Memberlänner kann decidéiert ginn.



De Fall gesat, Groussbritannien ass den 23ste Mee -dat ass den éischten Dag vun den Europawahlen- nach Member vun der Europäescher Unioun, da mussen a Groussbritannien och Wahlen organiséiert ginn.



De Xavier Bettel wënscht sech, datt seng britesch Homologin Theresa May nach virun Enn des Mounts eng Majoritéit fir den Austrëttsvertrag mat der EU kritt.

D'Lëtzebuerger Regierung géif sech weider op en haarde Brexit virbereeden. Et kéint ee elo net ofwaarden an Téi drénken.