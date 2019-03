Déi Gréng hunn den Ament Europakongress, wou d'Kandidaten an och den Europaprogramm ugeholl ginn.

Ugefouert gëtt déi gréng Lëscht vun der Europadeputéiert Tilly Metz an dem Meris Sehovic, Porte-Parole vun déi jonk Gréng a Mataarbechter am Europaparlament. Allen zwee sinn an hire Rieden op d'Erausfuerderungen agaangen. Europa braucht Äre Protest, dat war hire Message un déi Jonk. Si géingen op d'Strooss fir hir Zukunft. D'Tilly Metz huet drun erënnert, datt Europa virun allem e Friddensprojet wier an net e Wirtschaftsprojet. Déi demokratesch Grondsätz misste gestäerkt sinn, de Kampf géint Fakenews a géint Diskriminatioun. De Brexit wier e Beispill, wéi e Land mat bëllegem Populismus an de Chaos gestierzt géif ginn.

Reng Lëpsebekenntnisser géifen net méi duergoen, sot de Meris Sehovic. Et misst ee sech nei engagéieren, fir eis Zukunft a fir Europa. Ni wär d'Zukunft vun der Unioun esou onsécher gewiescht wéi haut.

Um Kongress vun deene Gréngen gëtt e Samschdeg de Mëtteg och eng nei Parteispëtzt gewielt. D'Deputéiert Djuna Bernard ass déi eenzeg weiblech Kandidatin. De Christian Kmiotek kandidéiert fir seng eege Successioun, huet awer zwee jonk Géigekandidaten: den David Gawlik an den Athanase Popov.

