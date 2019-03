Dat Europa dat mir wëllen, dat ass sozial, dat sot d'DP-Parteipresidentin Corinne Cahen e Samschdeg de Moien um Europakongress vun deene Bloen zu Walfer.

D'DP geet mam Slogan "Sozial. Liberal. Europäesch" an d'Europawalen. Déi zwee Spëtzekandidate sinn de Charles Goerens an d'Monica Semedo.

Wann Europa e Friddens- an een Zukunftsprojet soll sinn, da misst Europa ganz séier méi sozial a solidaresch no bannen an no baussen ginn, huet d'Corinne Cahen betount Do misst een awer als éischt kucken, datt een als Land seng Hausaufgaben mécht. Dat hätt een awer bis elo gemaach, well d'Regierung ënnert anerem duerch den Impuls vum Xavier Bettel zënter 2013 massiv investéiert hätt. Beispillsweis goufen d'Steiere gesenkt an d'Kafkraaft vun de Leit gouf gestäerkt. Déi liberal Wäerter wieren awer méi gefrot wéi jee, esou nach d'Corinne Cahen.