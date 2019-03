Déi alternativ demokratesch Reformpartei hat um Sonndeg op hiren Nationalkongress an de Centre Culturel op Useldeng invitéiert.

Hei goufen déi 6 Kandidate fir d’Europawalen - 3 Männer an 3 Fraen - nach emol presentéiert a mat enger Majoritéit vun de Memberstëmme confirméiert.

Et hätt een als adr déi beschte Kandidatelëscht vun alle Parteien, sot de Spëtzekandidat Gast Gibéryen. Seng Partei géif awer och op e gudde Programm setzen, dee géint e federalen europäesche Zentralstaat ausgeriicht wier.

Den adr-Deputéierten huet d’Geleeënheet och genotzt, fir op déi national Politik anzegoen an do ënner anerem op d’Walanalys vum fréieren CSV-Parteipresident Marc Spautz an déi sëlleche Feeler, déi en a sengem Dokument opgelëscht huet.