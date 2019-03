Een Deputéierten oder eng Deputéiert an d’Europaparlament: Déi Lénk ginn de 26. Mee mat kloren Ambitiounen an d’Europawalen.

Déi Lénk wëlle mam Lobbyismus briechen. Géint déi grouss Multien an hir Privileegien. Et hofft een, datt d‘Wieler enger Partei d’Chance ginn, déi bis elo nach net am Europaparlament war. Fir e klore Broch, mat deenen, déi den Ament Lëtzebuerg zu Stroossbuerg, respektiv Bréissel vertrieden. Am Walprogramm gëtt de Fokus op déi zwou grouss Krise gesat, déi d’Mënschen an Europa beschäftege géifen: déi Ekologesch an déi Sozial, wou et och en direkte Lien tëscht béide géif. Déi ekologesch Transformatioun dierft net um Bockel vun de Leit, déi sech es net sou gutt stinn, geschéien.

Mat 50 Jo-Stëmmen a 5 Enthalunge gouf um Sonndeg um Kongress de Programm fir d’Europawahlen ugeholl.

D’Lëscht vun Déi Lénk gëtt vum Duo David Wagner-Carole Thoma ugefouert. Weider Kandidate sinn de Gary Diderich, d’Sandrine Gashonga, d’Mara Martins an den Antoni Montserrat.