Déi britesch Regierung wëll sech um Méindeg iwwert ee weidere Vott iwwert de Brexit-Accord äusseren.

D'Premierministesch Theresa May hat annoncéiert, hiren Deal bis spéitstens e Mëttwoch op en neits den Deputéierte virzeleeën.

Britesch Medien spekuléieren, dass eventuell en Dënschdeg iwwert d'Ofkommes kéint ofgestëmmt ginn. A Gespréicher mat der nordirescher Partei DUP hat d'Regierung iwwert de Weekend probéiert, de Widderstand géint den Accord am Parlament ze iwwerwannen. De Support vun der DUP gëllt als Schlëssel fir ee Succès. Britesch Medie mellen, dass eng Partie Deputéiert vun den Torys e Sonndeg annoncéiert hätten, fir de Brexit-Accord ze stëmmen, wann d'Theresa May am Géigenzuch geschwë géif zerécktrieden.