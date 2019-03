E puer Deeg virum EU-Sommet en Donneschdeg an e Freideg, ass schonn dëse Méindeg de Conseil vun den EU-Ausseminister.

Op der Agenda sti Berodungen iwwert d'Kris a Venezuela an d'Friddensbeméiungen am Jemen-Konflikt. Bei de Gespréicher dobäi ass och de Lëtzebuerger Ausseminister Jean Asselborn. Donieft geet et virum EU-China-Sommet Enn Abrëll, ëm déi zukünfteg Relatioune mat Peking. Um Bord vun der Renconter dierft och iwwert de Brexit diskutéiert ginn.

Fir den Optakt vum Conseil , gëtt un de fënneft Joresdag vun der illegaler Annexioun vun der ukrainescher Hallefinsel Krim duerch Russland erënnert. D'EU mécht an dem Kontext hir Positioun nach eemol däitlech, deemno een des Annexioun net unerkennt.

De russesche President Putin gëtt iwwerdeems um Méindeg op der Hallefinsel am Schwaarze Mier empfaangen a participéiert un de Feierlechkeeten fir eng Insertioun vun der Krim a russesche Staatsterritoire. De President mécht eng Visitt vun der Hafestad Sewastopol an ass bei der Ouverture vun engem neien Elektrizitéitswierk dobäi. Russland hat d'Krim den 18. Mäerz 2014 no engem ëmstriddene Referendum besat. D'Regierung zu Kiew an de Weste bezeechnen dës Annexioun als illegal consideréieren d'Krim weider als Deel vun der Ukrain. D'EU an d'USA haten doropshin Sanktioune géint Moskau verhaangen.