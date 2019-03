"Lëtzebuerg ass sou gutt opgestallt wéi et méiglech ass", dat sot de Chef vun der Iwwerwaachungskommissioun vun der Finanzplaz, der CSSF.

Dat am Kader vun enger Sitzung vun der Chamber-Finanzkommissioun um Méindeg de Moien. De Claude Marx sot awer och, kee Mënsch wéisst, wat genee am Fall vun engem haarde Brexit geschitt. "Well et eben esou en Zeenario nach ni ginn ass". Regierung, Autoritéiten an Entreprisen hätten awer Virbereedungen ënnerholl, sou de Claude Marx. D'Fongenindustrie – ee vun de wichtegste Standbee vun der Lëtzebuerger Ekonomie – déi wier op jidder Fall "gutt opgestallt", well et en Accord tëscht London an de 27 aneren EU-Memberstaate gëtt, deen et erméiglecht, datt Lëtzebuerger Firmen egal wéi weider op Leeschtungen an der City vu London kënnen zeréckgräifen.

D'Deputéiert hunn e Méindeg op en Neits e Brexit-Gesetzprojet op de Leescht geholl, deen et soll erlaben, datt d'Geschäfter tëscht London a Lëtzebuerg provisoresch kënne virugoen. Et wier d'CSSF notamment, déi d'Méiglechkeet hätt, "Fall fir Fall" ze beuerteelen, ob deen een oder anere Kontrakt kann ëm bis zu 21 Méint weiderlafen. D’CSV huet de Méindeg de Moien all d'Aarbecht vun der Regierung begréisst. Op der anerer Säit huet se – zesumme mat de Piraten - bedauert, datt dat sou spéit géing geschéien.