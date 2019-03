U sech war geplangt, dass d'Premierministesch Theresa May en Dënschdeg oder e Mëttwoch eng 3. Kéier iwwert de Brexit-Accord géif ofstëmme loossen.

Dat geet guer net, sot e Méindeg den Owend de Parlamentspresident John Bercow. Et misste schonn Ännerungen an de Projet kommen.

De Bercow huet am House of Commons op eng Reegel aus dem fréie 17. Joerhonnert verwisen, déi seet, datt eng an déiselwecht Virlag net x-mol zum Vott gestallt dierf ginn.

En neie Vott iwwer de Brexit-Deal ouni Ännerunge ass deemno net méiglech.