E Méindeg den Owend huet d’LSAP hir 6 Kandidaten an de Manifest fir d’Europawalen de 26. Mee offiziell ugeholl.

De Parteipresident Franz Fayot huet grousse Wäert drop geluecht, datt et mam Slogan "Europa. Kloer. Anescht" net géif heeschen, datt d’Sozialisten hirem klore Bekenntnis zu Gonschten vun der Europäescher Unioun de Réck dréien. Et gëtt keng Alternative zu Europa. Sou steet et am Manifest.

PDF: LSAP-Manifest fir d'Europawalen 2019.

Kloer anescht kéint een awer d’Europapolitik gestalten. Déi 6 Kandidate vun der LSAP wëlle sech fir e gerecht Europa asetzen. Ongläichheete solle reduzéiert a bekämpft ginn. Et wëll een en Europa, an deem e Modell, deen eleng de kuerzfristege Profit ustrieft, der Vergaangenheet ugehéiert. De Mënsch an d’Ëmwelt sollen an den Zentrum réckelen. Thema Klimawandel, do wëllen d’Sozialisten op erneierbar bauen, en innovatiivt Europa.

Kloer ass de Rappell, datt Europa e Friddensprojet ass. Sécherheet, Demokratie si Stéchwierder, déi am Manifest erëmkommen.

Punken aus engem Programm, deen an enker Zesummenaarbecht mat de 6 Kandidaten Nicolas Schmit, Marc Angel, Simone Asselborn-Bintz, Joanne Goebbels, Lisa Kersch an Elisha Winckel ausgeschafft gouf. 6 Kandidaten, déi e Méindeg den Owend mat 98,90% vun de Stëmmen an d’Course fir d’Europaparlament geschéckt goufen.

En éischte groussen Test, fir déi nei Partei-Féierung, sou nach den LSAP-President Franz Fayot.