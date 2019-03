Déi britesch Premierministesch Theresa May wëll d'EU fir ee Verréckele vum Brexit froen.

De Porte-Parole vun der Regierung sot, dass d'Madamm May dem EU-Conseilspresident Tusk geschwënn ee respektive Bréif schreift.

E Méindeg hat de britesche Parlamentspresident ausgeschloss, dass eng drëtte Kéier iwwert de Brexit-Accord ofgestëmmt ka ginn, et sief dann, et géif gréisser Changementer am Projet ginn. Bis wéini London een neien Delai freet, gouf net gesot.

Der BBC no sollt bis den 30. Juni verréckelt ginn. Méiglecherweis souguer nach méi wäit no hannen.

Den zoustännegen EU-Kommissär Barnier sot en Dënschdeg den Owend, London misst e klore Plang presentéieren an déi kruzial Fro wier: Gëtt en zousätzlechen Delai dem Deal méi Chancen, fir duerch d'Parlament ze kommen?"