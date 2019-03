D'Partei vum ungaresche Premier Viktor Orban riskéiert aus der Europäescher Vollekspartei am Europaparlament, ausgeschloss ze ginn.

D'EVP decidéiert um Mëttwoch de Mëtteg vu 15 Auer un zu Bréissel iwwert dee weideren Ëmgang mat der rietsnationaler Fidesz-Partei. Et ass och méiglech, dass si fir e puer Méint suspendéiert gëtt. Wéi Decisioun ausfält, hänkt och vum Viktor Orban sengen Äusserungen an Erklärungen of, déi hien um Mëttwoch virun deene ronn 260 Delegéierte mécht.

D'CSV, déi Member ass vun der EVP, fuerdert och dass d'Fidesz-Partei ausgeschloss gëtt. D'Positiounen an d'Decisioune vum ungaresche Premier wieren alles anescht wéi mat den ideologeschen Prinzipien an dem Programm vun der EVP kompatibel, heescht et an engem Schreiwes vun de Volleksparteien am Europaparlament, dat och vum CSV-President Frank Engel ënnerschriwwe gouf.

Dem Orban seng Regierung hat am Februar eng Campagne mat Plakater géint den EU-Kommissiounspresident Jean-Claude Juncker lancéiert. Budapest reprochéiert him, hie wéilt d'EU Länner dozou forcéieren Flüchtlingen opzehuelen an domat dem nationale Grenzschutz schueden. 13 vun den 51 nationalen EVP-Memberparteien haten doropshin gefuerdert, dass d'Fidesz misst ausgeschloss oder suspendéiert ginn.