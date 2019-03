Et stinn nees eng ganz Rei Themen um Ordre du Jour vum traditionelle Fréijoers-Sommet zu Bréissel en Donneschdeg an e Freideg.

D'europäesch Wirtschaft stäerken, Froe ronderëm de Klimawandel an den Sommet mat China Ufank Abrëll. Donieft dominéiert awer alt nees de Brexit.

Déi britesch Premier Ministesch Theresa May huet e Mëttwoch an engem Bréif un den EU-Conseil nämlech ënner anerem d'Demande gestallt, fir d'Period vum Artikel 50 bis den 30. Juni ze verlängeren.

RTL NEWS: Verréckele vum Brexit - Theresa May freet, Donald Tusk äntwert

Den EU-Rotspresident Donald Tusk huet sech dunn an engem Bréif un d'EU-Staats- an Regierungscheffen och dofir ausgeschwat, awer just wann de Vott am britesche Parlament iwwer den Accord positiv ausfält. Wann een de Britten awer méi Zäit géif ginn, misst een eng Rei juristesch a politesch Froe klären, dat soll dann nach en Donneschdeg geschéien.

Bis ewell géing den EU-Conseilspresident net domadder rechnen, dass een zousätzleche Sommet misst organiséiert ginn. All Mënsch wär es midd mam Brexit, ma trotzdeem misst ee bis de leschten Ament no enger positiver Léisung sichen.

Nieft dem Brexit, misst een awer och méi wäit denken an onbedéngt iwwer d'Theme Wirtschaft a Klimawandel schwätzen. Besonnesch China wär an deenen Domainer e wichtegen, globale Player. Dofir wäerten d'EU-Memberstaate sech déi nächst 2 Deeg austauschen, iwwer d'Richtung an déi een zesumme mat Peking wëll goen.

Donieft wëllen déi 28 Memberstaaten dann op dësem Sommet nach eemol, 5 Joer no der Annexioun vun der Krim duerch Russland, hiert Engagement, fir d'Souveränitéit vun der Ukrain confirméieren. An donieft och weiderhin op d'Gefor vun der Des-Informatioun opmierksam maachen an d'Walen uechter d'Europäesch Unioun schützen.