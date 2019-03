No laangen an zéie Verhandlungen huet déi britesch Premierministesch Theresa May 2 Propose vun den 27 EU-Memberstaaten zu Bréissel ugeholl.

Déi eng gesäit vir, datt wann dat britescht Parlament déi nächste Woch den ausgehandelte Brexit-Deal unhëlt, Groussbritannien bis den 22. Mee de Brexit ka no hanne verréckelen. Esou kéinten d'Britten op eng gereegelt Manéier aus der EU erausklammen. Sollt dat net de Fall sinn, an d'House of Commons refuséiert den Deal eng drëtte Kéier, da musse si bis den 12. Abrëll eng Decisioun op den Dësch leeën, op si bis dohinner den haarde Brexit duerchzéien oder awer un den Europawale participéieren. Den 12. Abrëll missten déi aner EU-Memberstaate wëssen, wou se mat Groussbritannien dru sinn, sot en Donneschdeg den Owend de Premier Xavier Bettel. Wann et keng Äntwert géif ginn, da géif dat een No-Deal fir d'Britte bedeiten. Den EU Rotspresident Donald Tusk huet no den zéie Negociatiounen erkläert, datt sech mat den Decisiounen de Prozess fir béid Säiten erliichtert hätt, allerdéngs hätt ee keng decisiv Léisung parat. Online-Petitioun

D'Brexit-Géigner hunn an enger Online-Petitioun iwwer zwou Milliounen Ënnerschrëfte gesammelt, géint den EU-Austrëtt vu Groussbritannien. D'Parlament zu London wäert sech missen domadder beschäftegen – schonn 100'000 Ënnerschrëfte wären duer gaangen.