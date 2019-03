De Brexit gëtt no hanne verréckelt. Dat ass no laangen an zéie Verhandlunge en Donneschdeg zu Bréissel vun den 27 aneren EU-Memberstaaten decidéiert ginn.

Wat läit elo um Dësch a wouriwwer gëtt um Freideg geschwat? D'Annick Goerens mat den Detailer.

Wann dat britescht Parlament déi nächste Woch den ausgehandelte Brexit-Deal unhëlt, da kréien d'Britte bis den 22. Mee Zäit fir gereegelt aus der EU erauszegoen. Sollt dat net de Fall sinn, an d'House of Commons refuséiert den Deal eng drëtte Kéier, da musse si bis den 12. Abrëll eng Decisioun op den Dësch leeën, op si bis dohinner den haarde Brexit duerchzéien oder awer un den Europawale participéieren. Donieft gëtt zu Bréissel nach an all Richtunge spekuléiert, d'Theresa May déi kéint zerécktrieden, Neiwalen a Groussbritannien an een zweeten Referendum iwwer de Brexit.

Dozou de Lëtzebuerger Premier Xavier Bettel:

"Et ginn 100 verschidden Zeenarioen. Et gëtt och een Zeenario, dass nächst Woch zum Beispill d'Parlament decidéiert, dass si sech selwer ëm de Brexit këmmeren. Jo, do ginn et och Pisten, dass zu London een „House of Commons“ kann decidéieren de Brexit selwer ze negociéieren. An da vläicht mat anere Propositiounen ze kommen. Dat heescht fir eis ass et wichteg, dass mir elo mol Kloerheet kréien. Ech weess haut nach ëmmer net ganz genau wat ze zu London wëllen an et ass e bësse spéit.“



Duerch de Brexit ass den Agenda vum Fréijoerssommet nawell zolidd op d'Kopp geheit ginn. Dofir soll dann um Freideg nogeholl ginn, wat en Donneschdeg verpasst gouf. Dozou um Freideg de Moien den Éisträichesche Kanzler Sebastian Kurz:



„Was ich gut finde, ist dass heute endlich einmal Themen der Wettbewerbsfähigkeit auf der Agenda stehen. Wir brauchen die Auseinandersetzung mit der Industriepolitik der Zukunft, mit Fragen des Freihandels, mit Fragen wie wir mit China und anderen Partnern auf der Welt umgehen. Denn nur wenn wir wettbewerbsfähig bleiben als Europäischen Unioun, dann können wir auch den Wohlstand und Arbeitsplätze sichern.“



Och iwwer de Klimaschutz soll diskutéiert ginn. Lëtzebuerg wär ganz ambitiéis, dofir fuerdert de Xavier Bettel méi Engagement vu sengen Homologen. D'EU kéint sech nämlech ouni Unanimitéit keng méi héich Ziler setzen.