Am Parlament zu London gëtt de Méindeg den Owend iwwert déi weider Strategie am festgefuerene Brexit-Sträit debattéiert.

Schonn zweemol gouf den EU-Accord, deen d'Theresa May a Bréissel ausgehandelt hunn, vun den Deputéierte verworf. Méiglecherweis kéint et dann en Dënschdeg een neien Ulaf ginn. Eng Majoritéit fir den Deal ass no Aussoe vum Finanzminister Philip Hammond awer och déi Kéier net a Siicht.

Am Virfeld hat déi britesch Premierministesch probéiert, Drock op d'Parlamentarier ze maachen. An engem Bréif huet si domat gedreet, en drëtte Vott ausfalen ze loossen, sollt si net genuch Support kréien.

Da misst Groussbritannien eng weider Rallonge fir den EU-Austrëtt zu Bréissel ufroen, wat allerdéngs géif bedeiten, dass d'Land bei den Europawale misst matmaachen. D'EU huet Groussbritannien proposéiert, de Brexit op den 22. Mee ze verleeën, wann d'Parlament den Accord dann unhëlt. Am anere Fall gëllt d'Rallonge just bis den 12. Abrëll.

E Sonndeg de Mëtteg koum d'Theresa May fir Konzertatioune mat verschiddene Regierungsmembere beieneen. Detailer vun de Gespréicher goufen dono awer keng genannt. Iwwert de Weekend hate britesch Medie gemellt, dass d'Premierministesch scho geschwë kéint vun hirer Regierung opgefuerdert ginn, zeréckzetrieden.

De Brexit steet e Méindeg och am Mëttelpunkt vun der aussepolitescher Chamberkommissioun. De Premier Xavier Bettel informéiert de Méindeg de Mëtteg vu 14.30 Auer un d'Deputéiert vun dëser Kommissioun iwwert d'Decisiounen, déi a Punkto Brexit d'lescht Woch um EU-Sommet zu Bréissel getraff goufen.

Och en Dënschdeg beschäftegt sech d'Chamber mam EU-Austrëtt vu Groussbritannien. Um Programm vun enger ëffentlecher Sëtzung en Dënschdeg de Mëtteg stinn dräi Gesetzprojeten, déi de Grand-Duché op en eventuell "haarde" Brexit solle preparéieren. Et geet méi konkret ëm Mesuren, déi am Zesummenhang mam Finanzsecteur musse geholl ginn.