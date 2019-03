Déi Britesch Deputéiert hu sech méi ee groussen Afloss op de Brexit-Prozess verschaaft.

D'House of Commons huet e Méindeg den Owend mat 329 zu 302 Stëmmen eng Motioun ugeholl, déi et de Parlamentarier erméiglecht, e Mëttwoch iwwer verschidde Brexit-Zeenarioen ofzestëmmen.

D'Regierung huet vun engem geféierleche Präzedenzfall geschwat, deen den Equiliber tëscht den demokrateschen Institutiounen kéint duercherneebréngen. Och dräi Staatssekretären hu fir d'Motioun gestëmmt an hunn dono aus der Regierung demissionéiert. Een dovun ass de Staatssekretär aus dem Industrieministère, de Richard Harrington. Hien huet der Regierung a sengem Demissiounsschreiwes reprochéiert, Roulette mam Schicksal vun der Populatioun ze spillen. Hie géif selwer alles ënnerhuelen, fir een EU-Austrëtt vu Groussbritannien ouni Accord ze verhënneren. Zwou an eng hallef Woche virum Oflaf vum verlängerten Delai fir en EU-Austrëtt hunn d'Deputéiert den Drock op d'Theresa May massiv erhéicht.

Et bleift ofzewaarden, fir wéi ee Brexit-Zeenario d'Deputéiert e Mëttwoch stëmmen. Eng méiglech Optioun wier, dass Groussbritannien am EU-Bannemaart bleift, et kéint awer och zu engem neie Brexit-Referendum kommen oder de geplangten EU-Austrëtt kéint souguer annuléiert ginn. Allerdéngs ass den Ausgang vum Vott fir d'Regierung net contraignant.

De Brexit steet en Dënschdeg och bei eis am Parlament am Mëttelpunkt vun den Diskussiounen. De Grand-Duché ass am Gaangen, sech op en haarde Brexit ze preparéieren. Zum Vott stinn den Dënschdeg de Mëtteg an deem Kontext 3 Gesetzprojeten, déi Mesurë virgesinn, fir de Fall, dass et zu sou engem Zeenario sollt kommen.

Een dovu viséiert de Statut vun de Staats- a Gemengebeamten. Fir de Fall vun engem No-Deal gëllt Groussbritannien an Zukunft als Drëttstaat. Britesch Staatsbierger dierften dee Moment net méi fir den ëffentlechen Déngscht hei am Land schaffen.

Déi 45 betraffe Persounen, déi aktuell beim Educatiounsministère beschäftegt sinn, sollen awer och no engem haarde Brexit kënne weider fir d'Fonction Public schaffen a vun de selwechte Rechter profitéiere wéi aner EU-Bierger. Dat selwecht gëllt fir de Revis, de Revenu d'inclusion sociale, respektiv de Revenue fir schwéier behënnert Persounen. Britesch Staatsbierger, déi aktuell hei am Land vun dëse Mesure profitéieren, sollen dat och an Zukunft kënne maachen.

Virgesi sinn och Mesurë fir de Finanzsecteur. De Gesetzprojet, iwwer deen d'Deputéiert den Dënschdeg de Mëtteg ofstëmmen, gesäit eng Iwwergangsphas vun 21 Méint vir, wärend där d'Acteuren aus dem britesche Finanzsecteur normal kënnen hei am Land weiderschaffen.