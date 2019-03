D'Europaparlament stëmmt en Dënschdeg an der Mëttesstonn iwwert d'Ofschafe vun der ëmstriddener Zäitëmstellung of.

De Plenum huet eng Propos vun der zoustänneger Transportkommissioun virleien, deemno am Mäerz 2021 fir d'leschte Kéier sollen d'Aueren ëmgestallt ginn. Domat sollen d'EU-Staate genuch Zäit kréien, fir sech ënnerteneen ofzestëmmen an ze verhënneren, dass et an Zukunft an der EU verschidden Zäitzone ginn. Dëst hat den EU-Conseil am Dezember zejoert gefuerdert, ouni sech awer op een Zäitplang festzeleeën. D'EU-Kommissioun wollt d'Zäitëmstellung nach dëst Joer ofschafen. Et sinn d'Europaparlament an de Conseil, déi zesummen iwwert dës Fro mussen decidéieren. D'Verhandlungen tëscht béiden Institutioune kënnen awer eréischt dann ufänken, wa sech de Conseil op eng gemeinsam Positioun gëeenegt huet. Déi nächste Kéier, wou d'Auer ëmgestallt gëtt, ass an der Nuecht op e Sonndeg.

Ee weidere Votte en Dënschdeg am Europaparlament ass déi ëmstridde Reform vum sougenannte Copyright. Zil vum Gesetzprojet ass et, de Copyright un den Zäitalter vum Internet unzepassen. Deputéiert stëmmen iwwert ee Kompromëss of, op dee sech d'Vertrieder vum Parlament a vun den EU-Staaten no laangen Ausenanersetzungen gëeenegt haten. Deemno si grouss Internetkonzerner wéi Google, YouTube a Facebook forcéiert, Contenuen ze läschen, fir déi vun den Auteure keng Lizenz accordéiert gouf. Kritiker warne virun Zensur an enger Gefor fir de fräien Internet. D'Europaparlament ass an dëser Fro zerstridden. Virun allem d'Sozialdemokraten an déi Gréng refuséieren automatesch Filter, déi Konservativ ënnerstëtzen dës Initiativ. Am Europaparlament gëtt beim Votte mat engem ganz knappen Ausgang gerechent. Sollten Deputéiert dofir stëmmen, kéint d'Reform nach virun den Europawalen Enn Mee a Kraaft trieden.