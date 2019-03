Plastiksteller, Stréihällem an aner Plastiksobjeten, déi een nëmmen eemol ka benotzen, sollen an der EU geschwënn net méi ze kréie sinn.

D'Europaparlament stëmmt e Mëttwoch am spéide Mëtteg iwwert een EU-wäit Verbuet of, dat vun 2021 u soll gëllen. Déi nei Reegelung soll dozou bäidroen, déi Onmasse vu Plastik an der Ëmwelt a besonnesch an de Weltmierer massiv ze reduzéieren.

Geplangt ass, dass bis d'Joer 2029 op d'mannst néng vun zéng Plastiksfläschen getrennt musse gesammelt ginn. Et gëtt och festgehalen, dass nei verkaafte Fläschen aus Plastik bis 2025 zu op d'mannst 25% aus recycléiertem Material musse bestoen.

Donieft solle Produzenten dozou verflicht ginn, sech un de Käschten vun de Botzaktiounen, zum Beispill op Plagen, ze bedeelegen. Dat gëllt besonnesch fir d'Tubaksindustrie, well eng sëllech Zigarettestëmp an der Ëmwelt landen. Och fir Fëschnetzer, déi ugespullt ginn, sollen an Zukunft nei Virschrëfte gëllen.

Nom formale Votte e Mëttwoch, kënnen déi nei Reegelen deemno geschwënn a Kraaft trieden. D'Memberlänner hunn dono zwee Joer Zäit, fir déi nei Direktiv an d'nationaalt Recht ëmzesetzen.

Weider Sujeten

D'Aarbechtskonditioune vun de ronn 2 Millioune Camionschaufferen op de Stroosse an Europa beschäftegt e Mëttwoch d'Europaparlament. An der Mëttesstonn stëmmen d'Deputéiert zu Stroossbuerg iwwert hir Positioun zu enger Gesetzespropositioun of, déi nei Reegele fir d'Bezuelen an d'Rouzäite vun de Chauffeure virgesäit. Sozialdemokratesch Deputéiert wëlle sech mat neie Reegele géint de Sozialdumping an där betraffener Branche duerchsetzen. Si fuerderen donieft een nohaltege Kampf géint déi sougenannt Bréifboîttefirmaen. D'Transportminister vun den EU-Länner hate sech am Dezember géint den heftege Protest aus ëstleche Länner op eng gemeinsam Positioun gëeenegt. Deemno solle Camionneuren hir gesetzlech Rouzäiten och net méi duerfen am Camion selwer verbréngen.

Bis d'Joer 2030 sollen d'Autoen an der Europäescher Unioun bedeitend méi ëmweltfrëndlech ginn. D'Europaparlament stëmmt e Mëttwoch iwwer méi streng CO2-Grenzwäerter fir Autoen of. Déi nei EU-Reegele gesinn an den nächsten 10 Joer eng Reduktioun vun den CO2-Emissioune bei den Autoen ëm 37,5 Prozent vir.