Déi britesch Premierministesch Theresa May gëtt hirer eegener Partei de Choix: Entweder si oder hire Brexit-Deal. Falen e Mëttwoch d'Wierfelen^?

Theoretesch wär an 48 Stonnen d'Zäit vu Groussbritannien an der Europäescher Unioun ofgelaf. De 29. Mäerz sollt den Artikel 50 spillen an zu engem Austrëtt, deem éischte vun engem Memberland vun der EU, féieren.

Mä d'Premierministesch Theresa May krut bis den 12. Abrëll respektiv den 22. Mee Zäit, fir am Parlament en Reegelwierk duerchzekréien.

Wéi verréckt dat ganzt op de leschte Meter ass, beweist d'Annonce den Owend vum Theresa May zeréck ze trieden, fir Fall datt hiren Accord dach nach ugeholl gëtt. E Mëttwoch den Owend kéinten d'Wierfele falen.

Den Deal vum Theresa May un hir eege Partei

Déi britesch Premierministesch Theresa May huet Medien no hire Récktrëtt an Aussiicht gestallt, sollt dat britescht House of Commons sech dach nach dozou decidéiert kréien, hire Brexit-Deal ze acceptéieren.

Si géif dann och déi nächst Phasë vun de Verhandlungen net méi leeden. Dat sot d'May e Mëttwoch den Owend wärend enger Riet virun den Deputéierte vun hirer konservativer Partei.