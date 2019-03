Dat huet d'Online-Netzwierk bekannt ginn. Wéi et heescht, soll an deene respektiven EU-Länner eng auslännesch Influenz op de Vott verhënnert ginn.

Sou kéint zum Beispill fir ee Kandidat aus Dänemark keng Walpropaganda aus Italien, Russland oder den USA gemaach ginn. Donieft géif bei all Form vu politescher Reklamm d'Transparenz erhéicht ginn, sou déi Responsabel vu Facebook. Wéi et heescht, wéilt ee mat dëse Mesuren d'Integritéit vun de Wale protegéieren.



De Konzern war a Kritik geroden, nodeems Propaganda-Campagnen, déi vu Russland aus orchestréiert gi waren, dat am Kader vum amerikanesche Walkampf fir d'Presidentiellen am Joer 2016, opgeflu waren.