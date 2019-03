Wann et der Landesregierung vu Rheinland-Pfalz nogeet, muss dës Fro mat den Nopeschlänner gereegelt ginn.

Am anere Fall kéint dat eng gréisser Repercussioun op den Alldag vun de Leit hunn. D'Groussregioun Saarland, Lorraine, Lëtzebuerg, Rheinland-Pfalz an den Oste vun der Belsch hätt europawäit déi gréissten Zuel u Frontalieren, heescht et vum Staatssekretär Andreas Becht vun der FDP. Et misst verhënnert ginn, dass Famillen oder soss Liewensgemeinschaften an ënnerschiddlechen Zäitzone schaffen oder an d'Schoul ginn. Famill a Beruff ënnert een Hutt ze kréien, géif doduerch vill méi komplizéiert ginn.

Gréisser Vir- oder Nodeeler fir déi eng oder aner Decisioun gesäit d'Landesregierung vu Rheinland-Pfalz net. Si weist allerdéngs op d'Sécherheet um Schoulwee hin. Op däischtere Wanterdeeg wier d'Gefor vun engem Accident fir Kanner statistesch duebel sou héich wéi am Summer. D'Associatioun vun den däitschen Enseignanten huet an deem Kontext och schonn drop higewisen, dass am Fall vun der Summerzäit iwwert dat ganzt Joer, d'Schüler zwee Méint méi laang an der absoluter Däischtert missten an d'Schoul goen.