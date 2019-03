29. Mäerz: De Brexit-Dag, dee keen ass. Villes sollt geschéien, ma näischt ass. D'Brite sinn och nach no dësem Freideg nach an der EU.

An am britesche Parlament gëtt weider ofgestëmmt. An am Fong weess keen, wéi et weidergeet. Hängepartie nenne se dat am Schach.

AUDIO: Suivi Brexit / Reportage Nico Graf

Just, datt se am Schach d'Hängepartien ofgeschaaft hunn, iwwerdeems et am britesche Parlament monter weidergeet mat iergendwellechen Zich, déi een net onbedéngt verstoe muss. Zum Beispill domat, datt de Speaker, also de Parlamentspresident John Bercow, elo erlaabt huet, datt d'Theresa May hire Brexit-Plang eng 3. Kéier presentéieren däerf. Den John Bercow hat dat eigentlech verbueden, well schonn zwee Mol doriwwer ofgestëmmt ginn ass an zwee Mol houscht et "The Nos have it".

Der May hire Plang war also zwee Mol refuséiert ginn an dierft, dat seet eng ural Reegel, net onverännert nach eng Kéier presentéiert ginn. A wat mécht d'Theresa May dëse Freideg?

Se presentéiert hire Kontrakt eng drëtte Kéier, mat der Astuce, datt en auserneegeschnidde gëtt. Fir d'Éischt soll iwwer de Brexit-Kontrakt mat der EU ofgestëmmt ginn an iergendwa méi spéit dann iwwer déi politesche Klauselen, déi politesch Modalitéits-Explicatiounen, déi de Kontrakt begleeden. Dat geet dem John Bercow als substantiell Verännerung vun der Virlag duer, fir eben dee Vott zouzeloossen.

Richteg ze verstoen ass dat net.

An d'Oppositioun ass och gutt rosen. Hei géif e falscht Spill mam Parlament gespillt ginn, si géifen NO soen. A vue, datt der Theresa May hir nordiresch Koalitiounspartner, déi brauch si onbedéngt fir eng Majoritéit, och wëllen NEE soen, sinn d'Chancë grouss, datt erëm esou ausgeet, wéi bis elo nach ëmmer.

An entretemps lafe sech awer d'Kandidate fir der May hir Nofolleg waarm. Virop de Boris Johnson, Parteikolleg a Liiblingsfeind vun der May, deen elo esouguer fir hir Propose stëmme wëll, well si versprach huet, zeréckzetrieden, wann hire Brexit-Kontrakt duerchgeet. Nom Motto: ech sinn op denger Säit, wann's de dann endlech verschwënns.

E bëssi verréckt sinn se schonn, déi Briten.