Domadder ass de Seuil vun 100.000 Ënnerschrëften, déi a Groussbritannien gebraucht ginn, ëm dat Siechzegtfach iwwertraff.

Bësse méi ewéi 6 Millioune Briten hunn eng Online-Petitioun ënnerschriwwen. Si wëllen, datt hiert d'Land an der EU bleift.

D'Parlament muss sech mam Contenu vun all Petitioun déi méi ewéi 100.000 Ënnerschrëfte krut auseneesetzen.

D'Regierung huet jo awer scho wësse gedoen, datt een d'Austrëttsdeklaratioun net géing zeréckzéien an datt ee sech un de Referendum vun 2016 hält.