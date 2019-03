No engem drëtten "Nee" am Parlament, muss ee sech a Groussbritannien elo iwwerleeën, wéi et mam Brexit weidergeet.

Nodeems der britescher Premierministesch Theresa May hiert Austrëtt-Ofkommes mat der EU dräi Mol vum Parlament verworf gouf, iwwerleet ee sech an der Downing-Street, wéi et elo kéint virugoen. Um Méindeg kënnt d’Parlament op en Neits zesummen, fir no Alternative ze sichen. Och eng Zollunioun mat der EU dierft do erëm an d’Gespréich kommen. Bis den 12. Abrëll huet d’Theresa May Zäit, fir eng wieder Verlängerung ze froen. En Zeenario, dee jorelaang tabu war, ass Realitéit ginn.

De Petz Bartz huet Brexit-Zitater aus dem Archiv gekroomt.