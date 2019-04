Um Méindeg den Owend wäert dat britescht Parlament iwwer verschidde Proposen of, wéi een d'Relatioun mat der EU an Zukunft wëll gesinn.

D'Gedold vun der EU mat Groussbritannien beim Brexit geet lues awer sécher op en Enn, esou de Kommissiounspresident Juncker. D'britescht Parlament stëmmt am spéide Méindeg den Owend iwwert déi eenzel Optiounen of. Dozou gehéieren d'Proposen, dass Groussbritannie Member vun der Zollunioun mat der Europäescher Unioun bleift oder dass d'Britten an engem neie Referendum iwwert de Brexit-Accord decidéieren.