Dat britescht Parlament huet e Mëttwoch ee Gesetz ugeholl, dat d'Regierung dozou verflicht, de Brexit iwwert den 12. Abrëll eraus ze verréckelen.

Den Text huet d'House of Commons e Mëttwoch den Owend mat enger Majoritéit vu just enger eenzeger Stëmm passéiert. 313 Deputéiert waren dofir, 312 dogéint.

D'Gesetz, dat een haarde Brexit soll verhënneren, gëtt en Dpnneschdeg dem House of Lords virgeluecht. D'Regierung war alles anescht wéi amused iwwert des Ofstëmmung. D'Premierministesch Theresa May hätt schonn erkläert, wéi Groussbritannien d'EU mat engem Austrëttsaccord ka verloossen an hätt annoncéiert sech dofir anzesetzen, de Brexit op méi spéit ze verleeën, sou ee Spriecher vun der Regierung. D'Gesetz géif d'Verhandlungsméiglechkeete vun der Regierung staark limitéieren, heescht et vu London.

D'Regierung an d'Oppositioun sichen iwwerdeems weiderhin no engem parteiiwwergräifende Kompromëss, mat dem en net gereegelte Brexit nom 12. Abrëll nach kann evitéiert ginn. D'Verhandlungsdelegatioune vun deenen zwou Säite kommen dofir um Donneschdeg de ganzen Dag zu London fir Berodunge beieneen.

D'EU-Kommissioun gëtt donieft zu Bréissel Explikatiounen, wéi si sech an de Beräicher Transport, Liewensmëttelsécherheet a Gesondheet fir de Fall vun engem No-Deal-Brexit preparéiert huet.

An Irland kënnt parallel d'Bundeskanzlerin Angela Merkel mam iresche Premier Leo Varadkar beieneen, fir iwwert déi verfuere Situatioun a Saache Brexit ze diskutéieren.