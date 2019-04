A Groussbritannien gëtt et nei Hoffnung, mä nach ëmmer kee Plang wéi et mam Brexit weider geet.

Méi e laangt Verréckelen, en neie Referendum...villes schéngt elo nees méiglech. D'Stëmme fir en zweete Referendum gi méi haart,

Regierung an Oppositioun schwätze mateneen, op béide Säite sinn déi Gespréicher parteiintern ëmstridden.

Ob et geschwënn am Parlament nees zu engem Vott kënnt, ass onkloer... d'House of Commons huet gëschter mol missen zoumaachen, eng Debatt gouf ënnerbrach, well et gouf e Waasserschued, et huet era gereent.