Déi britesch Regierungscheffin hofft ëmmer nach op en Duerchbroch bei de Gespréicher mat der Labour-Partei.

Déi britesch Premierministesch Theresa May huet hire Choix fir d'Gespréich mat der Oppositioun ze siche vis-à-vis vun de Brexit-Hardliner an hirer eegener Partei gerechtfäerdegt. Den Iwwergangsaccord, deen d'Regierung mat der EU ausgehandelt hat, wier vum Parlament schonn dräi Mol refuséiert ginn, an et géif keng Indicen, dass si an noer Zukunft eng Majoritéit fir den Accord géif fannen, esou d'May. Si hätt dowéinst e neien Usaz misse sichen.

Déi britesch Regierungscheffin hofft ëmmer nach op en Duerchbroch bei de Gespréicher mat der Labour-Partei. Dës huet sech allerdéngs enttäuscht gewisen iwwert de Verlaf vun de Verhandlungen.