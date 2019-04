An engem Interview mam ZDF huet de Jean Asselborn gemengt, datt sech Groussbritannien an eng onméiglech Positioun bruecht huet.

Den EU-Rotspresident Donald Tusk huet sech dofir ausgeschwat, eng Verlängerung vum Delai op 12 Méint ze erhéijen. D'Gespréicher a punkto Brexit tëscht der britescher Regierung an der Oppositioun kommen net wierklech weider. E Sonndeg hat sech déi britesch Premierministesch nach fir ee Kompromëss mat der Labour Partei ausgeschwat. Och de Kulturminister Wright huet dat e Méindeg de Moien an engem Interview mat der BBC gemaach. Allerdéngs réckelt kee vu senger Positioun of. Wéini d'Britten elo wierklech aus der europäescher Unioun erausklammen, steet nach an de Stären. An engem Schreiwes hat d'Theresa May jo gefrot, fir de Brexit bis den 30. Juni no hannen ze verréckelen.

Den EU-Rotspresident Donald Tusk huet sech dofir ausgeschwat, eng Verlängerung vum Delai op 12 Méint ze héijen. E Mëttwoch soll op engem spezielle Sommet zu Bréissel doriwwer berode ginn, wéi eng Alternativ zeréck behale gëtt. U sech sollten d'Britten de nächste Freiden, also den 12. Abrëll d'EU verloossen. Et wier dann een haarde Brexit.

Fir dat awer ze verhënneren, gesäit déi britesch Premierministesch Theresa May en Dënschdeg d'Bundeskanzlerin Angela Merkel an de franséische President Emmanuel Macron.

Asselborn bei ZDF: Groussbritannien an onméiglecher Positioun