E Sonndeg gouf de Revendicatiounskatalog vum Mouvement Ecologique fir d'Europawalen 2019 presentéiert.

"Mir brauchen e Gesellschafts- an e Wirtschaftsmodell, deen de Grenze vum Planéit Rechnung dréit" – an dëse Wieder resuméiert d’President Blanche Weber de Revendicatiounskatalog vum Mouvement Ecologique fir d’Europawalen 2019, deen e Sonndeg publizéiert gouf. D’Ëmweltorganisatioun huet sech bei hire Recommandatiounen och un Texter vun aneren europäeschen ONGe wéi dem Climate Action Network oder Green10 inspiréiert.

AUDIO: Mouvement Écologique/Reportage Fanny Kinsch

De Mouvement Ecologique mécht d’Analys, datt d’Budgets-Politik vun der EU fir den Ament net am Aklang mat EU-wäiten an internationale Klimaziler ass. Dat geséich een zum Beispill bei der Agrar-Politik, esou d’Blanche Weber. Den Ament géifen d’Bauerebetriber duerch d’Subventiounspolitik vun der EU encouragéiert ginn, ëmmer méi grouss ze ginn, fir um Weltmaart kompetitiv ze sinn – dat ass fir de Mouvement Ecologique dee falschen Usaz.

"De Bauer mécht eng wichteg Leeschtung fir eis Gesellschaft, e produzéiert Liewensmëttel, en erhält eis Kulturlandschaft, en ass ee vun den zentralen Acteure fir den Erhalt vun eisem Waasser an der Biodiversitéit. Da soll hie fir déi Leeschtung och uerdentlech bezuelt ginn an net difus Primme kréien, wann en e Verloscht lénks oder riets huet. Et ass also wierklech en Ëmdenke ganz fundamentaler Natur am Kapp a mir soen dann natierlech och, datt déi gigantesch Gelder, déi op EU-Niveau an d'Landwirtschaftspolitik gepompelt ginn an Zukunft ganz konkret un déi Leeschtunge gebonne sinn.", esou d'Blanche Weber.

Och d'Investéieren an d’Atomenergie wier net am Aklang mat enger nohalteger Klimapolitik, esou d’Blanche Weber. Iwwerdeems géifen et Beräicher ginn, an deenen et sech loune géif, méi ze investéieren, zum Beispill bei der Fuerschung.

D'Blanche Weber betount: "Am Ablack fuerdert d'EU a mécht Recherchë virun allem um technesche Plang. A mir wëssen alleguer, datt mer, fir eis méi fit ze maache fir d'Zukunft, net nëmmen um technesche Plang mussen innovéieren, wat mer natierlech musse maachen a wat gutt ass. Mee dass mer awer och mussen innovéieren an aner Forme vu Kooperatioun, vu Gemeinschaften an an aner Liewensmodeller."

Fir grouss international Entreprisen ze responsabiliséieren a sécherzestellen, datt dës an hirer ganzer Produktiounskette gewësse Standarde respektéieren, misst een och kënne Verbueter aféieren, verbindlech Ziler fir de Ressourcëverbrauch festleeën an en Transparenzregester opstellen.

Fir de Mouvement Ecologique sinn d’Verhandlunge fir Fräihandelsofkommes tëschent der EU an Drëttstaaten net transparent genuch. Ee Beispill dofir wieren d’Negociatioune mat den USA.

"Do ass bis elo net kloer, ob Paräisser Klimaaccord drasteet. Jo oder nee? Mir wëssen alleguer wat den Trump dovun hält an am Ablack gëtt do nach drëm gerongen. An d'Ëmweltministesch sot zwar zu eis, Lëtzebuerg géing sech dofir asetzen, dass de Paräisser Klimaaccord berécksiichtegt géif ginn. Hors, an den Informatiounen, déi mir awer vun den europäesche Kollege kréien, ass dat net de Fall, offiziell huet een nach kee Schreiwes vu Lëtzebuerg gesinn."

De Mouvement Ecologique vermësst iwwerdeems eng kontrovers ëffentlech Debatt iwwer EU-Themen zu Lëtzebuerg – et géif ee ganz wéineg gewuer ginn doriwwer, fir wéi eng Politik déi Lëtzebuerger Regierung sech op EU-Niveau asetzt, doriwwer wéi déi sechs lëtzebuergesch EU-Deputéiert ofstëmmen an d’Chamber géif nach ëmmer ze seele mat EU-Dossiere befaasst ginn.