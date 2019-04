De Michel Barnier informéiert um Dënschdeg iwwer den aktuelle Stand vun de Verhandlungen, wärend d'Theresa May sech mat Merkel a Macron beréit.

Virum EU-Spezial-Sommet iwwert de Brexit e Mëttwoch, lafen d’Preparatiounen um Dënschdeg dofir nach emol op Héichtouren. Den EU-Chef-Negociateur Michel Barnier wäert um Dënschdeg de Moien hei zu Lëtzebuerg d’Europaministeren iwwert den aktuelle Stand vun de Verhandlungen informéieren.

Parallel gesäit déi britesch Premierministesch May souwuel d’Bundeskanzlerin Merkel, wéi och de franséische President Macron. Zil vum May ass et jo, de Brexit emol bis op d‘mannst den 30. Juni ze verleeën. En entspriechend Gesetz ass e Méindeg den Owend vum britesche Parlament guttgeheescht ginn.

Sollt e Verréckelen bis e Mëttwoch net geléngen, wat duerch d’Europawalen Enn Mee duerchaus méiglech ass, muss Groussbritannien e Freideg mat engem No-Deal-Brexit aus der EU eraus.

Relatioun EU-China



Virum Brexit e Mëttwoch, dominéiert um Dënschdeg zu Bréissel awer d’Relatioun tëscht der EU a China. Béid Säite kommen fir en all-jäerleche Sommet beieneen.

Peking ass ënnert anerem duerch de Premier Li Keqiang vertrueden, d’EU duerch de Rotspresident Tusk an de Kommissiounschef Juncker.

Iwwert de Weekend hunn d’Verhandlungsdelegatiounen un enger Ofschloss-Erklärung geschafft, déi um Dënschdeg dierft ënnerschriwwe ginn, a wou et ëm Froen zum Zougang zu béide Mäert geet, respektiv ëm Kompetitivitéits-Konditiounen. Nach soll et do eenzel Knackpunkten ginn, déi um Dënschdeg aus dem Wee solle geraumt ginn.