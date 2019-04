Am Kader vu sengem "Listening-tour" virun den Europawalen huet de Spëtzekandidat vun der Europäescher Vollekspartei e Stopp zu Lëtzebuerg gemaach.

De Manfred Weber war en Donneschdeg de Moien op Besuch bei der CSV. Eng "Frëndschafts-Visitt", sou gëtt dat Ganzt genannt.



E grousst europäescht Thema ass den Ament de Brexit. D'Decisioun fir den Austrëttsdelai ze verlängere gesäit de Kandidat fir nächste Kommissiouns-Chef ze gi mat gemëschte Gefiller. D'Staats- a Regierungscheffe missten de Leit elo erkläre wat déi Verlängerung iwwer d'Europawalen eraus bedeit, esou de Manfred Weber.

Den CSV-President Frank Engel formuléiert et méi staark. Iergendwann misst all Match ofgepaff ginn. Et hätt een de Britten e Mëttwoch solle soen, datt se nach 48 Stonnen Zäit hätten, fir eens ze ginn a wann net da kéim et eben elo e Freideg zum Austrëtt.



Nieft dem Brexit dominéiere fir d'EVP d'Theme Migratioun an déi wirtschaftlech Erausfuerderungen.



Allgemeng mécht den Manfred Weber virun allem den Opruff, fir de 26. Mee keng Populisten ze stëmmen.



Zum Thema ungaresch Fidesz-Partei seet de Manfred Weber, datt ee mat der Suspendéierung e staarkt Signal gesat hätt, datt de Viktor Orbàn bei wichtegen Decisiounen net méi mat um Dësch séiz an datt en definitiven Ausschloss nach net vum Dësch wier.