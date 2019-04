No iwwer 10 Stonnen hin an hier huet d'Theresa May d'Gebai vum Europäesche Rot mat 6 Méint Brexit-Verlängerung an der Täsch verlooss.

D'Briten sollen awer net de Lastik iwwerspanen, sou duerno den EU-Kommissiounspresident. Et hätt een elo 34 Méint verhandelt ouni substantiellt Resultat. D'Europäer hätten aner Suergen wéi de Klimawandel oder de Chômage zum Beispill.

Hie wier net ausseruerdentlech glécklech doriwwer, datt een och an den nächste Méint virun iwwer de Brexit misst schwätzen. "Leit sinn es midd, ech sinn es midd", sou de Jean-Claude Juncker.

De Jean-Claude Juncker verstoppt Brexit-Middegkeet net méi No iwwer 10 Stonnen hin an hier huet d'Theresa May d'Gebai vum Europäesche Rot mat 6 Méint Brexit-Verlängerung an der Täsch verlooss.

Vill Leit stellen sech d'Fro firwat? Firwat no iwwer zwee an en halleft Joer u Verhandlungen, Diskussiounen, Gestreits nach emol verlängeren? Firwat net d'Brexit Dier ouni Accord zouschloen?

Den 31. Oktober ass dem EU-Kommissiounspresident säi leschte Schaffdag: "Wa mer net bis 12 Auer fäerdeg sinn, da verloossen ech de Sall".

Neie Stéchdatum fir de Brexit ass op 31. Oktober festgesat

Et waren also laang a ganz zéi Verhandlungen um Spezial-Sommet. Virop Frankräich hat laang blockéiert a wollt net, dass d’Europawalen duerch dat Ganzt affektéiert wieren.

Dat ass awer elo de Fall, a London muss Enn Mee bei den Europawale matmaachen.

Nodeems sech déi 27 Memberlänner op den 31. Oktober konnten eenegen, huet och déi britesch Premierministesch May, no Gespréicher mat Regierungskollegen, gréng Luucht fir deen Datum ginn. Um Summer-Sommet den 20. an 21. Juni soll en Tëschebilan gezu ginn, wou een drun ass.

Den EU-Rotspresident Donald Tusk huet getwittert, dass deen Datum Groussbritannien 6 weider Méint géif ginn, wou dann awer eng Léisung misst hir, an zwar déi bescht-méiglechst fir béid Säiten.

EU27/UK have agreed a flexible extension until 31 October. This means additional six months for the UK to find the best possible solution. — Donald Tusk (@eucopresident) April 10, 2019

Am RTL-Interview huet sech de Lëtzebuerger Premier Xavier Bettel awer weiderhi skeptesch gewisen. D’Theresa May hätt wuel e Wëlle fir en Accord mat alle Säiten zu London ze fannen... e komplett iwwerzeegend Argument, dass een dat hikritt, hätt d’Madame May awer vermësse gelooss.

Er sief präziséiert, dass den 31. Oktober, de spéitst-méiglechen Austrëttsdatum elo ass. Sollten d’Britten sech éischter eens ginn, an och en Accord mat der EU fannen, kéinte se och schonn éischter eraus. Wier et senger Liewen nach virum 22. Mee méiglech, wat awer zimlech onwahrscheinlech ass, misste se deen Ament keng Europawalen organiséieren.

Firwat den 31. Oktober? Et ass den Dag iert, normalerweis d’Kommissioun Juncker, d’Europäesch Geschäfter un hier Nofolger weidergëtt.

En Donneschdeg de Mëtteg huet déi britesch Premierministesch Theresa May weider Gespréicher mat der Oppositioun, also der Labour-Partei annoncéiert. Si wéilt de Brexit ëmsetzen, esou wéi d'Britten dat virun 3 Joer decidéiert, hunn, sot d'May virun de britesche Parlamentarier. Si géif weider dru gleewen, datt d'Britten d'europäesch Unioun esou séier wéi méiglech mat engem Deal verloossen.

Den Oppositiounsleader Jeremy Corbyn huet iwwerdeems d'Theresa May schaarf kritiséiert. D'Verlängerung vum Brexit wier een diplomatesche Feeler.

Schreiwes vum Ministère

Xavier Bettel à la réunion extraordinaire du Conseil européen (article 50 / Brexit) à Bruxelles (10.04.2019)

Communiqué par: ministère d'État / ministère des Affaires étrangères et européennes

Le Premier ministre, ministre d'État, Xavier Bettel, s'est rendu à Bruxelles en date du 10 avril 2019 pour une réunion extraordinaire du Conseil européen pendant laquelle les dirigeants de l'UE à 27 ont examiné les derniers développements relatifs au Brexit.

Lors de cette réunion, les dirigeants de l'UE27 ont accepté de reporter le Brexit au 31 octobre 2019. Cette décision a été prise en accord avec le Royaume-Uni et suite à une lettre envoyée par la première ministre britannique, Theresa May, demandant une nouvelle prolongation de la période visée à l'article 50.

Les chefs d'État et de gouvernement ont accepté une extension au Brexit, c'est à dire à la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, pour permettre la ratification de l'accord de retrait. Les conclusions du Conseil européen prévoient qu'une telle prolongation « ne devrait durer que le temps nécessaire et, en tout état de cause, au plus tard le 31 octobre. Si l'accord de retrait est ratifié par les deux parties avant cette date, le retrait aura lieu le premier jour du mois suivant. » Ceci était particulièrement important pour le Premier Ministre, Xavier Bettel, qui a souligné qu'une extension au Brexit doit être « intelligente et utile ».

Les dirigeants de l'UE27 ont conclu que le Royaume-Uni devra organiser des élections au Parlement européen s'il est toujours membre de l'UE entre le 23 et le 26 mai 2019. Ceci était une des conditions principales pour le Premier Ministre pour accorder une extension au-delà de la date du 22 mai 2019. « La participation aux élections européennes est fondamentale pour garantir le bon fonctionnement de nos institutions et de notre système démocratique européen - ceci est donc une sorte de « clause guillotine » : si le Royaume-Uni ne tient pas d'élections européennes, il quittera automatiquement l'UE le 1er juin 2019. », a déclaré le Premier Ministre.

Les dirigeants ont également répété qu'il ne pouvait y avoir de réouverture de l'accord.

Enfin, les chefs d'État et de gouvernement ont pris note de l'engagement pris par le Royaume-Uni d'agir de manière constructive et responsable pendant cette période. C'est pour cela que les conclusions du Conseil européen prévoient que le Royaume-Uni s'engage à « faciliter la réalisation des tâches de l'Union et s'abstient de toute mesure susceptible de compromettre la réalisation de ses objectifs, en particulier lors de la participation à ses processus décisionnels ». Pour le Premier Ministre, Xavier Bettel, ceci signifie que le Royaume-Uni doit coopérer de manière sincère et loyale avec les 27 : « il ne doit pas avoir d'intentions destructives qui pourraient viser à nuire au bon fonctionnement de notre Union. Mais pourtant, en tant que membre de l'UE et jusqu'à ce qu'il cesse de l'être, le Royaume-Uni a des droits et des obligations qui doivent être respectés par les deux côtés : nous ne pouvons pas demander au Royaume-Uni d'organiser des élections européennes et en même temps l'exclure du processus décisionnel », a noté le Premier Ministre.

Le Conseil européen examinera les progrès accomplis lors de sa réunion de juin 2019.