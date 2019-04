D'Wunnengspräisser sinn zu Lëtzebuerg, Portugal an Holland iwwer 9% geklommen. D'Moyenne an der Eurozon läit bei 4,2%.

Eurostat huet en Donneschdeg hir Chiffere publizéiert iwwert d’Logementspräisser am leschten Trimester vun 2018 an der EU, an eraus koum, dass Wunnen ëmmer méi deier gëtt.

Generell war et eng Hausse vun 4,2% am Euro-Raum, am Verglach mat de leschten 3 Méint vun 2017.

Lëtzebuerg ass awer méi speziell, a läit däitlech iwwert deem Wäert. Op ee Joer gesinn war et hei nämlech eng Hausse vun 9,3%, also méi wéi duebel sou héich wéi d’Eurozon-Moyenne.

Domadder steet de Grand-Duché awer am EU-Verglach net eleng do. Och a Portugal an an Holland wieren d’Präisser iwwer 9% geklommen. A Slowenien souguer ëm iwwer 18%.

Dat eenzegt Land, wou d’Logementspräisser mi bëlleg gi sinn, ass Eurostat no, Italien.