Och nom 12. Abrëll ass Groussbritannien nach EU-Member. Datt et awer esou bleift, wëll eng nei Partei mat bekanntem Leader verhënneren.

Den 12. Abrëll hätt sollten den Dag vum No-Deal sinn, vum sougenannten haarde Brexit. An awer ass Groussbritannien nach ëmmer Member vun der EU. Vun engem No-Deal gëtt den Ament net méi geschwat, dofir awer elo erëm vun engem zweete Referendum.

Déi Optioun huet de britesche Finanzminister Philip Hammond um Freideg, eben deem 12. Abrëll, annoncéiert. Den "No-Deal" dogéint ass elo emol ganz gestuerwen. D'Iddi vum neie Referendum kënnt wahrscheinlech nees eng Kéier an d'Parlament.

D’Schicksal vun der fënnefgréisster Wirtschaftsmuecht ass alles wéi nach net besigelt. Fir en Net-Brexit awer ze verhënneren, huet den EU-Parlamentarier a groussen Europakrittiker Nigel Farage eng nei Anti-EU-Partei gegrënnt.

"Ech hunn net 25 Joer vu mengem Liewe gekämpft, fir ëmmer erëm ze betounen, mir sollen en onofhängegt, eege-stännegt Land sinn, mat sengen eegene Gesetzer, Geriichter an d’Kontroll iwwert seng Grenzen. Ech hunn net 25 Joer vu mengem Liewe gekämpft, fir elo nozeginn a verroden ze ginn, ouni zréckzeschloen."

An de Farage kënnt un. Well d'Fronten an den etabléierte Parteien, grad bei de Populisten, mëttlerweil esou gespléckt sinn, lafen déi éischt Äerz-Konservativ schonn iwwer.

Eegenen Aussoe no hätt dem Farage seng Partei an den éischten 10 Deeg zanter der Grënnung schonn iwwer 750.000 Pond Sterling un Donen zesummekritt.