D'Mady Delvaux, de Georges Bach an de Frank Engel gi fir hir jeeweileg Partei net méi mat an d'Europawalen.

D'Tilly Metz, de Charel Goerens an de Christophe Hansen sinn de 26. Mee nach emol Kandidate fir an d'Europaparlament. Déi sechs Lëtzebuerger Europadeputéiert hunn de Méindeg de Moien an der Maison de l'Europe an der Stad de Bilan iwwert hir Aarbecht vun de leschte fënnef Joer zu Stroossbuerg an zu Bréissel gezunn. A si hunn och Ausbléck ginn op Dossieren, déi hirer Meenung no an der nächster Legislaturperiod eng Prioritéit an der Unioun sinn. De komplizéierten Austrëtt vun de Briten aus der EU huet d'Aktualitéit déi lescht Zäit dominéiert. Eppes, wat déi sechs Deputéiert bedaueren. D'Mady Delvaux vun der LSAP huet kloer Wierder fonnt. Si nervt et, datt den Ament just iwwer de Brexit géif geschwat ginn an Europa. Et géif een an Europa och un anere Projete schaffen an och doriwwer misst ee schwätzen.

AUDIO: D'Mady Delvaux vun der LSAP

De Frank Engel vun der CSV huet iwwerdeems kloer gemaach, dass d'Verlängerung vum Brexit bis op den 31. Oktober keng gutt Léisung wär. An där Zäit wär et leider duerchaus méiglech, dass ee Brexit-Hardliner wéi de Boris Johnson d'Theresa May ofléist. Da wär et mat den Negociatiounen eventuell séier eriwwer, esou de Frank Engel. Senger Meenung no wär an Zukunft d'Haaptprioritéit d'Migratiouns- an d'Entwécklungspolitik vun der EU. Ëmmerhin huet d'Uno virausgesot, d'Populatioun um afrikanesche Kontinent kéint sech an Zukunft verduebelen. De Frank Engel huet betount, dass hien net wësse wéilt, wat an Afrika lass wier, wa bis 2,5 Milliarde Leit do wieren, well déi 1,2 Milliarde Leit vun elo hätte schonns ze wéineg.

AUDIO: De Frank Engel vun der CSV

En Dossier, dee virun allem der grénger Tilly Metz, awer och dem jéngste Lëtzebuerger Europadeputéierte Christophe Hansen um Häerz läit, ass d'Ëmwelt. D'Verbuet vu Plastiks-Stréihällem géif weisen, dass een eben heiansdo eppes verbidde misst, fir de Leit hir schlecht Gewunnechten ofzewinnen, esou sot de Christophe Hansen vun der CSV.