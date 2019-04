Knapp 2 Méint virun den Europawalen ass nach ëmmer net gewosst, wéi et viru geet mam briteschen Austrëtt aus der europäescher Unioun.

Di britesch Chambre de Commerce zu Lëtzebuerg krut mam Daniel Eischen en neie Virsetzenden.

Et gëtt kee méi sou richteg eens am Brexit-Chaos, d’Administratiounen a Betriber musse sech konkret op een Austrëtt - ënner wéi enger Form och ëmmer – preparéieren. Bis den 31. Oktober kruten d'Briten Opschub. Den Ament gëtt et méi Froen wéi Äntwerten wann et ëm de méiglechen Austrëtt vu Groussbritannien aus der Europäescher Unioun geet. En Ëmfeld, dat fir de Commerce onglécklech wier, esou de President vun der britescher Handelskummer zu Lëtzebuerg, Daniel Eischen. Den Ament kéint een och net soen, datt duerch d'Brexit-Diskussioune sech méi britesch Entreprisen zu Lëtzebuerg néier gelooss hunn.