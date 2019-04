Am Europaparlament zu Stroossbuerg ass um Dënschdeg d'Verlängerung vum Brexit am Haaptfokus.

Vun en Dënschdeg de Moien 9 Auer u gëtt do ënnert anerem iwwert d'Konsequenze vun esou enger Mesure op d'Europawalen debattéiert. Sollt Groussbritannien bis Mëtt-Enn Mee weider Member vun der EU bleiwen, kann et bei de Walen, fir d'Europaparlament nei ze besetze, matmaachen. Allerdéngs géif dat heeschen, datt am Juli 73 britesch Deputéiert an d'Parlament sëtze kéimen, dat awer just fir e puer Méint.

Um Spezial Sommet zu Bréissel déi leschte Woch hate sech d'EU-Staaten dorobber gëeenegt, der britescher Regierung eng Verlängerung vum Brexit bis den 31. Oktober z'accordéieren.

Vott per Correspondance

Wann een am Ausland wunnt a bei den Europawalen den 26. Mee keng Méiglechkeet huet an de Walbureau ze goen, muss een bis en Dënschdeg spéitstens eng Demande maachen, fir de Vott per Correspondance. Laut Gesetz muss déi nämlech 40 Deeg virun de Wale gestallt ginn.

Déi, déi hei zu Lëtzebuerg wunnen a sech den 26. net deplacéiere wëllen, hunn do nach e bëssen Zäit. Déi kënnen nämlech bis spéitstens 25 Deeg virum Vott eng Demande eraginn.