Ronn 5 Wochen virun den Europawalen weisen Sondagen, dass d'EVP, obwuel se muss Verloschter astiechen, déi meeschte Stëmme géif kréien.

D'chrëschtdemokratesch EVP géif trotz Verloschter am meeschte Stëmme bei den Europawale kréien, nämlech 24%.

Dat weise Sondagë 5 Woche virum Vott.

Wäit hannendrun kommen d'Sozialdemokrate mat knapp 20%, déi Liberal kommen op gutt 10%.

Da kommen déi grouss Gewënner an der Ëmfro. D'Fraktioun "Europa vun de Natiounen" mat gutt 8%

Wou d'AFD, d'FPÖ an de fréiere Front National dra sinn.



Duerno eréischt kommen déi Gréng an déi Lenk.