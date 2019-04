Dem Andrej Babiš gëtt virgeworf, fir illegal EU-Subventioune fir een Infrastrukturprojet encaisséiert ze hunn.

Déi Tschechesch Police huet dem Procureur recommandéiert fir de Premierminister Andrej Babiš wéinst Fraude unzekloen. Him gëtt virgeworf fir illegal EU-Subventiounen, fir ee Infrastrukturprojet encaisséiert ze hunn.

AUDIO: Fraude an Tschechien / Reportage Bill Wirtz

Am Joer 2017 hat den Anti-Fraude Büro vun der Europäescher Unioun, den OLAF, ee Rapport erausginn andeem Irregularitéiten an engem Bauteprojet an Tschechien konnte virgewise ginn. De Projet, deen "Storchenascht" genannt gëtt, ass eng Mëschung aus Bauerenhaff, Hotel a Konferenzzenter, a krut een Total vu 50 Milliounen Tschechesch Kroune vun der Europäescher Unioun, also bal 2 Milliounen Euro. De Premierminister Andrej Babiš an de Vize-President vu senger Partei ANO, de Jaroslav Faltýnek, sinn allebéid an deem Projet involvéiert.

D’Europäesch Kommissioun zu Bréissel huet decidéiert fir déi 2 Millioune Finanzement aus dem Projet zréckzezéien.

De 50-säitege Rapport vum Tschechesche Finanzministère iwwer de Virfall ass net ëffentlech zougänglech, mee opgrond vun engem Resumé rifft d’Oppositioun d’Regierung dozou op, fir zréckzetrieden. Den Oppositiounspolitiker Jiří Pospíšil seet, dass d’Zréckzéie vun den EU-Gelder eleng scho géing weisen, dass hei gefuddelt gouf.

De Philippe Lamberts, President vun den Europäesche Gréngen am Europaparlament, seet dass et schockéierend wier, dass déi europäesch liberal, dorënner den Emmanuel Macron esou een Oligarch géing verdeedegen, fir hir Parteiinteressen.

Elo ass et um Procureur zu Prag fir ze decidéieren op den Andrej Babiš sech muss viru der Justiz veräntwerten. Falls hie veruerteelt géing ginn, da riskéiert de gebiertege Slowak tëschent 5 an 10 Joer Prisong.