Déi géif net wäit genuch goen, esou den EU-Kommissiounspresident Juncker an engem Interview fir d'Zeitunge vum Funke Medien-Grupp.

Hien ass awer optimistesch, dass Däitschland sech elo rëselt an seng Klimaziler areeche kann. Am selwechten Interview huet de Jean-Claude d'Protester vun de Schüler fir méi Klimaschutz gelueft. De Kommissiounspresident begréisst et, dass déi jugendlech nees méi op d'Strooss ginn, nodeems se jorelaang wéi geläämt gewiescht wären. Hien begréisst dës Beweegung deemno, obschonns d'Schüler Freides net an d'Schoul ginn.